Кош-Агачский район, Алтай, 1 сентября, 2021, 04:28 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. В июле скончались 61-летняя жительница Кош-Агачского района и житель Майминского района 72 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, за весь период пандемии в республике подтверждено 352 летальных случая. Причиной смерти 305 из них стал непосредственно COVID-19, ещё 47 носителей коронавируса скончались по иным причинам.