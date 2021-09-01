Якутск, 1 сентября, 2021, 04:28 — ИА Регнум. Якутянка Амелия Бурцева победила на чемпионате мира по шашкам в возрастной категории до 9 лет. Девочке восемь лет, и она пойдёт во второй класс, пишет ЯСИА.

Шашки

Читайте также: Завоевавшая бронзу в Токио якутянка потратит призовые деньги на ипотеку

Соревнования проходили в Турции, в них участвовали более 80 человек. Амелия Бурцева уверенно победила в каждой из трёх программ своей возрастной категории.

«Амелия занимается шашками с пяти лет во Дворце детского творчества им. Ф.И. Авдеевой. Тренером является Айаал Саввинов. В семье в свободное время любим играть в разные настольные игры, но Амелия заинтересовалась именно шашками, поэтому начали водить на кружок. В дальнейшем, конечно, хотим, продолжить тренироваться», — рассказала бабушка девочки Светлана Афанасьева.

Как сообщало ИА REGNUM, якутянка Степанида Артахинова заняла третье место в смешанных соревнованиях по стрельбе из блочного лука на Параолимпиаде в Токио. За бронзу в соревнованиях лучнице выплатят 1,7 млн рублей из федерального бюджета и 3,7 млн — из регионального.