Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. На Камчатке появилась новая авиакомпания, которая намерена выполнять внутренние авиарейсы, в том числе туристические.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Как сообщило ИА «Кам 24», Росавиация выдала АО «Авиакомпания Камчатка» сертификат эксплуатанта. Авиаперевозчик базируется в Елизово. Авиарейсы будут выполняться на лёгких одномоторных самолётах Cessna Grand Caravan EX, которые смогут перевозить по девять пассажиров.

Стоимость перевозок должна быть дешевле, чем на вертолётах.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке турфирмы ежедневно теряют миллионы рублей после того, как Росавиация отказала «Витязь-Аэро» в выдаче разрешения на возобновление коммерческих перелётов.