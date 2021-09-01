Пекин, 1 сентября, 2021, 04:20 — ИА Регнум. С 1 сентября в Китае вступил в силу новый свод правил, предусмотренных Министерством образования КНР, для усиления защиты несовершеннолетних в китайских школах, сообщает агентство Синьхуа.

Китайские дети

Правила, изданные министерством в июне, требуют создания механизма нулевой терпимости в отношении издевательств, сексуальных посягательств и домогательств в отношении учащихся, а также разъясняют ситуации и правила выявления издевательств в школах.

Предписывая школам усилить контроль за выполнением домашних заданий, чтобы избежать перегрузки учащихся, правила предусматривают, что общеобразовательные школы не должны организовывать учебные занятия во время установленных законом национальных праздников, дней отдыха, зимних и летних каникул.

Документ также выдвигает ряд запретительных требований для регулирования поведения преподавателей и сотрудников, запрещая им запрашивать или принимать деньги или ценности от учащихся и их родителей в любой форме.