Новосибирск, , 04:19 — REGNUM Новосибирская прокуратура проверила исполнение «Экологией-Новосибирск» законодательства об отходах производства и потребления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) при предоставлении коммунальных услуг. Проверка выявила нарушения, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Мусорка во дворе ИА REGNUM

«Установлено, что коммунальная услуга по вывозу ТКО из мест накопления предоставлялась региональным оператором нерегулярно, со значительными отклонениями от нормативных сроков», — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что большинство нарушений выявлены на территории Центрального района Новосибирска по улицам Гоголя, Писарева, Мичурина, Серебренниковская и Красному проспекту.

В отношении должностного лица общества и регионального оператора возбуждены административные дела за «нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Генеральному директору внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.