Улан-Удэ, 1 сентября, 2021, 04:07 — ИА Регнум. На северо-востоке Бурятии 1 сентября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Alexander Tsirlin Бурятия на карте

ГУ МЧС России по Бурятии «В 06:36 (по местному времени) на территории Муйского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3».

Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 24,8 км к юго-западу от посёлка Северомуйск. По данным ведомства, толчки жителями близлежащих населённых пунктов не ощущались. Все объекты жизнеобеспечения продолжали работу в штатном режиме.

Напомним, что 31 августа в этом районе уже были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-западе Тайваня 1 сентября зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,9.