Владивосток, 1 сентября, 2021, 04:25 — ИА Регнум. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 1 сентября с рабочей поездкой прибыл во Владивосток.

Kremlin.ru Игорь Краснов

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Генпрокурор возложил венок на мемориальном комплексе «Боевая слава Краснознаменного Тихоокеанского флота», а позже принял участие в открытии нового, пятого филиала Университета прокуратуры РФ — Дальневосточный юридический институт.

3 сентября Игорь Краснов будет участвовать в работе VI Восточного экономического форума в сессии «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций», пишет ИНТЕРФАКС — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.

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Как сообщало ИА REGNUM, с сентября во Владивостоке начнёт работать новый юридический институт — филиал Университета прокуратуры.