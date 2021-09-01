Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Соединенные Штаты помогут Украине связать энергетическую инфраструктуру с Евросоюзом для укрепления интеграции, сообщает пресс-служба минэнерго США.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что между Киевом и Вашингтоном было достигнуто совместное заявление о намерениях в сфере энергетики. В частности, США намерены «поддерживать усилия Украины в дальнейшей интеграции с Евросоюзом, в том числе путем модернизации и строительства ключевой энергетической инфраструктуры».

Также Вашингтон и Киев намерены развивать связи в ядерной энергетики и в использовании альтернативных источников энергии. Кроме того, США помогут Украине сделать ее энергосистему более экологичной.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом помощь Киеву в аграрной сфере. Также в ходе встречи обсуждалась и проблема земельной реформы на Украине.

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