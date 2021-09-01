Москва, 1 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Цикл мастер-классов, рассчитанных на семьи с детьми, подготовили детские технопарки Москвы. Об этом 1 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Участвовать в занятиях смогут дети и подростки в возрасте от семи до 17 лет, а также их родители и близкие родственники. Бесплатные занятия будут проходить с 4 сентября по 12 декабря 2021 года. Мастер-классы, среди прочего, будут посвящены таким направлениям, как программирование, технологии виртуальной и дополненной реальности, инженерное дело и дизайн.

«Первую в этом году серию практикумов для всей семьи детские технопарки провели с марта по июль. Занятия оказались популярными, к ним присоединились 4,3 тысячи москвичей разных возрастов. К новому учебному году было решено организовать второй цикл познавательных мастер-классов. Такие проекты — хорошая возможность для школьников познакомиться с перспективными профессиями и получить полезные навыки», — сказала Сергунина.