Тайбэй, 1 сентября, 2021, 03:50 — ИА Регнум. На юго-западе Тайваня 1 сентября зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,9. Об этом сообщает сейсмологическая служба острова.

Zeml.info Землетрясение

По её данным, эпицентр землетрясения располагался в 83 километрах к северо-востоку от портового города Гаосюн. Очаг подземных толчков залегал на глубине 12,3 километра.

Отмечается, что незначительные колебания почвы ощущали жители городов Гаосюн, Цзяи, Тайнань, а также уездов Тайчжун, Юньлинь и Наньтоу. О пострадавших и ущербе в результате землетрясения не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на территории американского штата Невада.