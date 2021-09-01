Новосибирск, 1 сентября, 2021, 03:50 — ИА Регнум. На востоке Новосибирской области с 1 по 3 сентября сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса горимости. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Pxhere.com Травяной пожар

«В связи с погодными условиями увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров», — сообщили в мэрии Новосибирска.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города просят новосибирцев сообщать о возникновении чрезвычайных ситуаций.