Новосибирск, 1 сентября, 2021, 03:48 — ИА Регнум. В арбитражи России поступило два иска о несостоятельности, ответчиками по которым проходят кирпичные заводы из разных регионов. Исковые заявления пока судами не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Банкротный иск от московского ООО «Сойтэкс» получило новосибирское АО «Фирма «Кирпичный завод» из Маслянино, которое работает в своей сфере с 1991 года. Иск подан 31 августа 2021 года, сумма претензий составляет 3 253 981 рубль.

Примечательно: в 2020 году в отношении этого же сибирского завода было введено внешнее управление, но позднее было подписано мировое соглашение и дело было прекращено.

Второе дело о несостоятельности инициировано в Карачаево-Черкесии. 27 августа 2021 года управление ФНС по республике обратилось с соответствующим иском к ООО «Эрсаконский кирпичный завод». Сумма долга не сообщалась.

«Эрсаконский кирпичный завод» работает на рынке с июня 1999 года. Владельцы — Арсен и Салимат Хаджимусовы.