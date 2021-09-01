Владивосток, 1 сентября, 2021, 03:46 — ИА Регнум. Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума состоится яркое тематическое событие — высадка большого сквера реликтовых растений Дальнего Востока. Акция проходит при поддержке полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Будущее дерево

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В закладке сквера примут участие дальневосточные губернаторы, представители федеральных органов власти, бизнеса.

Первые 100 дальневосточных эндемиков высадят уже 3 сентября. Среди них магнолия Зибольда, тис остроконечный, абрикос маньчжурский, рододендрон Шлиппенбаха, можжевельник и другие. Сквер расположится на участке ландшафтно-парковой зоны на берегу бухты Аякс.

Все саженцы для сквера выращены Ботаническим садом-институтом Дальневосточного отделения РАН. Каждое растение — представитель древних видов, произраставших на планете тысячи и даже миллионы лет назад. Некоторые из них растут только на территории Приморья. Все растения имеют также замечательные декоративные свойства.

В этом году будет реализована первая часть проекта, а в 2022 на смежной территории появится целый парк — еще 900 реликтовых растений.

Во втором этапе проекта гостям и участникам ВЭФ будет предложено участие в аукционе, во время которого можно будет купить конкретное растение и впоследствии высадить в парке дальневосточных реликтов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Восточного экономического форума Владивостоку для подготовки городской инфраструктуры выделили дополнительные федеральные средства — 647 млн рублей.