Новосибирск, 1 сентября, 2021, 03:42 — ИА Регнум. В Новосибирске к новому учебному году подготовлены пешеходные переходы около всех школ, имеющих выход на проезжую часть. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Tom Thiel Пешеходный переход

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«Обновлены все 217 пешеходных переходов в районе школ, детских садов и организаций дополнительного образования, в 34 местах разметка нанесена пластиком, в остальных — краской, — уточнил и. о. начальника отдела организации дорожного движения управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Валерий Белкин. — Также установлено 156 дорожных знаков».

Проведены торги и заключён договор на строительство 34 светофорных объектов («жёлтое мигание»). Также проведены торги на строительство 23 искусственных дорожных неровностей, планируется заменить ещё 100 дорожных знаков. Работы планируется выполнить до конца сентября.