Урумчи, Китай, 1 сентября, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Новый проект по производству этилена начал работу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает нефтехимическая компания Dushanzi Petrochemical Company при PetroChina, крупнейший производитель нефти и газа в Китае, передает 31 августа агентство Синьхуа.

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Ожидается, что мощность проекта по производству этилена, расположенного в городе Корла на юге Синьцзяна, составит 600 000 тонн в год.

«Строительство проекта началось в апреле 2019 года при объеме инвестиций в размере 8,04 млрд юаней (около $1,24 млрд). В настоящее время это крупнейший нефтеперерабатывающий и химический проект, построенный на деньги PetroChina в южном Синьцзяне», — сказал генеральный директор нефтехимической компании Dushanzi Сюй Вэньцин.

В целях защиты экосистемы на юге Синьцзяна, в рамках проекта были внедрены передовые мировые технологии для сокращения выбросов оксинитрида, которые намного ниже национального предела выбросов. Между тем коэффициент повторного использования сточных вод составляет более 95%.

Проект, который может обеспечить 1200 рабочих мест, поможет заложить основу для развития промышленных цепочек в южном Синьцзяне, где промышленное развитие относительно низкое. Годовая стоимость проекта оценивается в 5 млрд юаней, а ежегодно будет выплачиваться около 700 млн юаней налогов, говорится в сообщении компании.