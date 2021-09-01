Пекин, 1 сентября 2021, 03:36 — REGNUM Инженер и чиновник начального уровня были посмертно удостоены звания «Образец для подражания на все времена» за их соответствующий вклад в борьбу с нищетой и создание красивой сельской местности, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.
Звания им были присвоены Отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК). Цю Цзюнь, ранее возглавлявший отдел в подчиненной компании China National Chemical Engineering Group, добровольно занял временную должность, связанную с борьбой с нищетой в уезде Хуачи, провинция Ганьсу на северо-западе Китая.
Внедряя проекты по борьбе с нищетой и продвигая отрасли, соответствующие местным условиям, Цю помог вывести Хуачи из нищеты. Он умер от болезни на работе в январе.
Сунь Лимэй, бывший партийный чиновник из деревни в провинции Фуцзянь на востоке Китая, посвятила 17 лет развитию сельских районов, стимулированию коллективной экономики и решению проблем, представляющих общественный интерес. Она умерла в августе во время борьбы с тайфуном.
Цю и Сун были выдающимися представителями КПК, чьи истории завоевали большое уважение и похвалу со стороны общества, говорится в заявлении Отдела пропаганды Центрального комитета КПК.