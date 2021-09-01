Пекин, 1 сентября, 2021, 03:36 — ИА Регнум. Инженер и чиновник начального уровня были посмертно удостоены звания «Образец для подражания на все времена» за их соответствующий вклад в борьбу с нищетой и создание красивой сельской местности, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

(cc Harald Groven Китайская деревня

Звания им были присвоены Отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК). Цю Цзюнь, ранее возглавлявший отдел в подчиненной компании China National Chemical Engineering Group, добровольно занял временную должность, связанную с борьбой с нищетой в уезде Хуачи, провинция Ганьсу на северо-западе Китая.

Внедряя проекты по борьбе с нищетой и продвигая отрасли, соответствующие местным условиям, Цю помог вывести Хуачи из нищеты. Он умер от болезни на работе в январе.

Сунь Лимэй, бывший партийный чиновник из деревни в провинции Фуцзянь на востоке Китая, посвятила 17 лет развитию сельских районов, стимулированию коллективной экономики и решению проблем, представляющих общественный интерес. Она умерла в августе во время борьбы с тайфуном.

Цю и Сун были выдающимися представителями КПК, чьи истории завоевали большое уважение и похвалу со стороны общества, говорится в заявлении Отдела пропаганды Центрального комитета КПК.