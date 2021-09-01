Пекин, 1 сентября, 2021, 03:32 — ИА Регнум. Флот из двух кораблей, отправленный Береговой охраной Китая (CCG), завершил патрульную миссию 2021 года по обеспечению соблюдения закона о рыболовстве в открытом море северной части Тихого океана и вернулся в восточный город Шанхай, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

DaiLuo Китайские рыбаки

В течение 31-дневного патрулирования корабли береговой охраны страны проводили инспекции и надзор за рыболовными судами, ведущими свой рыбный промысел в северной части Тихого океана, в соответствии с соответствующими правилами, сообщили в Береговой охране Китая.

Они наблюдали и зарегистрировали 111 рыболовецких судов и поднялись на борт для проверки трех лодок, эффективно выполняя обязанности правоохранительных органов в открытом море и поддерживая порядок производства рыбной продукции в северной части Тихого океана, говорится в сообщении CCG.