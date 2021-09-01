Санкт-Петербург, 1 сентября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий банка «Советский» через суд потребовал от почти 200 компаний и индивидуальных предпринимателей освободить нежилые помещения. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил иск без движения до 24 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Претензии были поданы 18 августа 2021 года, а позднее судья Целищева предложила устранить недочёты. Она уточнила, что «в исковом заявлении не указано, из каких именно открытых источников истцу стало известно о занятии ответчиками помещений», и «не приложены соответствующие доказательства».

В качестве ответчиков по делу проходят 198 компаний и индивидуальных предпринимателей. К ним подан иск «об освобождении нежилого помещения». Прочие детали дела пока не сообщались.

Напомним, банк «Советский» лишился лицензии 3 июля 2018 года, а до этого была проведена процедура его финансового оздоровления. На момент краха компания по размеру активов в РФ была на 111-м месте. На начало августа 2021 года у банка утверждены 113 кредиторов с претензиями на 12,1 млрд рублей.

Идёт процедура банкротства «Советского».