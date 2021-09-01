Пекин, 1 сентября, 2021, 03:26 — ИА Регнум. Американский научно-фантастический боевик «Главный герой» продолжил доминировать в прокате материковой части Китая 30 августа, показали данные, опубликованные информационной сетью China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

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Фильм, который рассказывает о банковском работнике, который обнаруживает, что на самом деле является второстепенным игроком в видеоигре с открытым миром, и решает стать героем своей собственной истории, заработал 29,64 млн юаней (около $4,58 млн) на четвертый день проката.

Китайский боевик «Перекрестный огонь» занял второе место, заработав 10,99 млн юаней за тот же день. Анимационный фильм Disney и Pixar «Лука» заняла третье место, заработав 2,9 млн юаней.