Пекин, 1 сентября, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Объем выданных инклюзивных кредитов Строительным банком Китая (CCB), одном из крупнейших государственных коммерческих банков страны, достиг 1,71 трлн юаней ($264,3 млрд) в конце июня, что на 288,38 млрд юаней больше, чем в конце прошлого года, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

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CCB увеличил предложение кредитов в таких ключевых областях, как инклюзивное финансирование, передовое производство, стратегические развивающиеся отрасли и зеленое финансирование, заявил глава банка Ван Цзян на пресс-конференции, состоявшейся 30 августа.

Чистая прибыль кредитора выросла на 10,92% в годовом исчислении до 154,11 млрд юаней в первом полугодии. Его чистый процентный доход вырос на 5,18% по сравнению с предыдущим годом, в то время как чистый комиссионный доход вырос на 6,82% по сравнению с предыдущим годом.

Остаток неработающих кредитов банка составил 276,98 млрд юаней, что на 16,25 млрд юаней больше, чем в конце прошлого года. Коэффициент неработающих кредитов составил 1,53%, что на 0,03 процентных пункта меньше, чем в конце прошлого года.