1 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 09:02 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Москве не считают себя вправе вмешиваться в отношения Вашингтона и Киева, но внимательно следят за поездкой украинского лидера Владимира Зеленского в Соединённые Штаты, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 1 сентября в социальной сети Facebook.

Пёсик Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Никто из Госдепа не прислал даже самого завалявшегося клерка для встречи высокого гостя из региональной сверхдержавы. Даже завхоз посольства изображал «почётный караул», — отмечает Наталья Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленского никто в Соединённых Штатах не ждёт, ведь иначе его бы встречали куда более высокопоставленные представители Америки.

«Очевидный показатель значимости данной встречи заключается в демонстративном отсутствии высоких чинов во время встречи прилетевшего в США Зеленского. Интересно, как себя в сложившихся условиях ощущает сам президент Украины, который никому оказался не нужен?» — задаётся вопросом Иван О.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти пытаются выставить поездку Зеленского в США как некую победу внешней политики Киева, хотя на самом деле такой победы даже врагу не станешь советовать.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США President.gov.ua

«Успех, что его, промурыжив, Байден таки допустил до своего Белого дома, где Зеленский опять будет просить денег! Или успех, когда Меркель уехала впопыхах, не дождавшись эпического события под названием «Крымская платформа», на который послали тех, кого не жалко: третьеразрядных министров из европейских стран и президентов недогосударств. Или стоит вспомнить успех с МВФ в части цен на газ для населения. Да, на фоне этих успехов Путину, конечно, очень тяжело соответствовать такому лидеру. Да и на рояле наш президент тоже, судя по всему, играть не умеет, как Зеленский», — пишет Иван С.

Часть людей считает, что Байдену нечего обсуждать с украинским президентом, потому что все важные вопросы уже были обговорены с российским лидером.

«А зачем прилетел? Кто его там ждал? Кому из украинцев надо, чтобы он прилетел в Америку? С кем и о чём он хочет договариваться, если Байден уже обо всём договорился с Путиным?» — задаётся вопросами Пётр Б.

Ряд пользователей указывает на то, что США могут помочь Украине в противостоянии с Россией.

«Может быть такой расклад: США вернутся к Будапештскому договору защиты Украины, иначе слово Вашингтона станет никчёмным, договоры с Америкой будут несерьёзными, а роль Штатов станет номинальной вместе с её валютой», — предполагает Дмитрий Ч.

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой в США President.gov.ua

Нашлись и те, кто убеждены, что всё, чего сможет добиться Зеленский, это благословение со стороны американского президента, не более того.

«Байден по традиции даст печенюшек Зеленскому и благословит его на исполнение Минских соглашений. И всё. Ничего иного ждать от данной встречи не стоит», — считает Sergey K.

Напомним, 31 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами, что в Москве не считают себя вправе вмешиваться в отношения Вашингтона и Киева, но внимательно следят за поездкой украинского лидера Владимира Зеленского в Соединённые Штаты.