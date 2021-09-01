Пекин, 1 сентября, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Цифровые водительские удостоверения будут выдаваться в большем количестве регионов по всему Китаю с 1 сентября, сообщает Министерство общественной безопасности КНР, передает 31 августа агентство Синьхуа.

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Еще 28 городов, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, будут включены в план Китая по внедрению цифровых водительских удостоверений по всей стране к 2022 году после успешного проведения пилотной программы. По данным министерства, с момента запуска программы 1 июня в городах Тяньцзинь, Чэнду и Сучжоу более 2 млн человек получили цифровые водительские удостоверения.

Обладая такой же юридической силой, как и бумажные и поддерживаемые передовой технологией борьбы с подделками, цифровые водительские права обладают преимуществом повышенной эффективности. Они предоставляют, среди прочего, своевременные обновления о нарушениях правил дорожного движения.

Водители могут подать заявку на получение цифровых лицензий через официальное мобильное приложение, говорится в сообщении министерства.