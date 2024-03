Китай, 1 сентября, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Китайский гигант молочной продукции Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. показал рост чистой прибыли на 42,48% в годовом исчислении в первой половине года, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Корова

Чистая прибыль фирмы достигла 5,32 млрд юаней (около $822 млн) с января по июнь, говорится в финансовом отчете Yili за полугодие, опубликованном на Шанхайской фондовой бирже. За этот период молочный гигант получил выручку в размере 56,51 млрд юаней, что на 18,89% больше в годовом исчислении.

Выручка, полученная от сектора электронной коммерции, увеличилась на 21,8% в годовом исчислении, говорится в отчете. Благодаря стабильному росту прибыли акции Yili подскочили на 2,66% и закрылись на отметке 34,01 юаня 31 августа в Шанхае.