Самара, 1 сентября, 2021, 03:13 — ИА Регнум. Самарский арбитраж получил иск от обанкроченного ООО «ПетроНефть Актив», которое через суд требует снять арест с его счетов в Сбербанке. Исковое заявление суд до 23 сентября 2021 года оставил без движения, передаёт ИА REGNUM.

Voria.gr Нефть

Иск от конкурсного управляющего фирмы к ПАО «Сбербанк России» поступил 16 августа, а позднее судья Шехмаметьева оставила его без движения. В споре речь идёт «об освобождении от ареста банковского счета ООО «ПетроНефть Актив» №401 702 840 154 400 030 720, открытого в ПАО «Сбербанк России», Самарское отделение №6991».

Соответчиком в деле выступает следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области.

ООО «ПетроНефть Актив» было признано банкротом весной 2021 года. Инициатором дела о несостоятельности стало ООО «Самаратранснефть-Терминал», заявившее долг в размере 25,99 млн рублей.