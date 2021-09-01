Пекин, 1 сентября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Национальный метеорологический центр Китая возобновил синее предупреждение о грозах во многих регионах страны, призывая к мерам предосторожности, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

Ставрополь.рф Ливень

С 31 августа по 1 сентября в некоторых районах Шэньси, Шаньдуна и Хэнани ожидаются ливни, в некоторых районах выпадет до 120 мм осадков. В некоторых из этих регионов, вероятно, выпадет более 50 мм осадков в час, сопровождающихся грозами и штормами, сообщили в центре. Центр посоветовал местным властям принять соответствующие меры для подготовки к ливням и напомнил водителям о возможном переувлажнении дорог.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, при этом красный цвет представляет собой наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания угрозы.