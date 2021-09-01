Пекин, 1 сентября, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Ведущий китайский производитель крепкого алкоголя Wuliangye Yibin Co., Ltd. увеличил чистую прибыль на 21,6% в годовом исчислении до 13,2 млрд юаней (около $2 млрд) в первой половине 2021 года после значительного роста продаж, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

Цитата из т/ф «Остров сокровищ». режДавид Черкасский. 1988. СССР Алкоголь

За шестимесячный период выручка компании составила 36,8 млрд юаней, что на 19,45% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в промежуточном финансовом отчете, поданном на фондовую биржу Шэньчжэня в понедельник.

Выручка от ликёро-водочной продукции компании выросла на 21,07% до 34,1 миллиарда юаней благодаря расширению каналов продаж, включая групповые покупки, говорится в отчете. Штаб-квартира Wuliangye находится в городе Ибинь провинции Сычуань на юго-западе Китая.