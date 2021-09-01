Владивосток, 1 сентября, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Делегация от Чукотки во главе с губернатором Романом Копиным готовится к участию в Восточном экономическом форуме — регион будет представлен в деловой и культурной части, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Minvr.gov.ru Развитие ТОР «Чукотка»

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«В рамках ВЭФ-2021 планируется подписание нескольких соглашений, имеющих особое значение для развития округа — улучшение транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры, освоение месторождений, а также развитие высокотехнологичного бизнеса на Чукотке», — прокомментировал глава Чукотки.

В проработке находятся 15 соглашений с крупными инвесторами, банками и институтами развития. При подписании договоров округ получит тепличный комплекс, новые пункты здравоохранения, транспортно-логистический узел, качественную связь в населенных пунктах региона, а также повышение инвестиционного потенциала округа.

Культурная часть программы будет представлена в павильоне Чукотки. Планируется выступление государственного академического «Чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон», мастер-классы по песенно-танцевальной культуре коренных малочисленных народов севера и косторезному искусству. Также в планах интерактив с переодеванием в национальные костюмы и работа выставки-продажи «Чукотка», которую представит гостям Уэленская косторезная мастерская.

Как сообщало ИА REGNUM, на VI Восточном экономическом форуме регионы представят на выставках свои инвестиционные возможности. Главной выставкой станет «Улица Дальнего Востока», которая будет открыта в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке со 2 по 7 сентября и дальше продолжит работать на постоянной основе.