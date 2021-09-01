1 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова советника главы офиса украинского президента о том, что он хотел бы переименовать Украину.

Елизавета Коробова, , 09:02 — REGNUM Заявление пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о том, что у России необходимо забрать бренд «русских» и назвать Украину иначе — «Русь-Украина», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 1 сентября в социальной сети Facebook.

Геология Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Переименований улиц и городов им оказалось мало. Теперь новая украинская власть войдёт в историю в качестве великого «реформатора» и борца «за историческую справедливость». В историю древних укров, конечно», — шутит Василечек В.

Многие пользователи не смогли отнестись к данному желанию украинского депутата всерьёз. Люди считают подобные мысли нелепыми.

«И сразу всё заколосится, а в трубах сам возникнет газ, и в очередь на возвращение встанут отколовшиеся территории!» — издевается Михаил Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина может многое потерять, если добавит к своему названию слово «Русь».

"Не пойдёт. Тогда уж точно ни в НАТО, ни в Евросоюз Украину не возьмут. С таким-то названием! Да ещё и санкции по ошибке могут наложить», — предполагает Василий М.

Установка тризуба в Киеве Kyivcity.gov.ua

Часть людей считает, что переименование целой страны потребует не только огромных денежных трат, но и приведёт к появлению новых коррупционных схем.

«А сколько бабла можно будет попилить на переименовании?! Це ж чистый восторг! Да одни только паспорта всем заменить — столько возможностей отмыть народные денежки! Вот это гешефт будет!» — пишет Gunnar L.

Ряд пользователей указывает на то, что украинцев начали готовить к выборам. Действующая партия власти решила не тянуть впустую время и активно пользуется громкими заявлениями.

«На Украине вновь началась предвыборная агитация. Опять Зеленский хочет понравиться, чтобы голосовали за его партию. А потом снова будет как руками, так и ногами о сказочной Европе рассказывать и всем рты закрывать», — уверен Александр М.

Отдельные комментаторы отмечают, что переименование Украины может стать очень полезным решением, ведь таким образом она станет ближе к самой России, а также к Белоруссии.

«Всё правильно! Это была Русь — и придёт время, всё встанет на свои места. Нынешнее руководство больше никуда не годится. Займитесь промышленностью, восстановлением разрушенного хозяйства. С вашей стороны виден только хайп и попрошайничество», — заметил Анатолий К.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«А что плохого в том, что Украина станет называться Русью? Времена меняются, со временем уйдёт весь этот идиотизм в наших отношениях, но название сохранится. Россия, Русь, Беларусь — близость названий только будет подчёркивать нашу общность, единые корни. Потомки выстроят другие отношения, наладят более тесное сотрудничество. Со временем, этот общий корень, «Русь», будет только способствовать ещё большему сближению. А дальше — кто знает…» — мечтает Вадим М.

Напомним, 31 августа пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил в интервью журналисту Роману Цимбалюку в видеосервисе YouTube, что у России необходимо забрать бренд «русских» и назвать Украину иначе — «Русь-Украина».