Москва, 1 сентября, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Правительство РФ обосновывает необходимость строительства моста с материка на Сахалин. Президент РФ Владимир Путин окончательного решения пока не принял. Об этом 31 августа в эфире радио «Комсомольская правда» заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Rom870 Сахалин

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«Решение о строительстве сахалинского моста — компетенция президента Российской Федерации. Его стоимость, его значение для России таково, что никто другой такого решения принять не может. Поэтому задача правительства — обосновать решение, что мост полезен. Такие первые доклады Владимиру Владимировичу Путину уже состоялись. Президент не сказал прекратить работу, но и решения пока не принято», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Курилах будет создана офшорная зона. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» 31 августа заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.