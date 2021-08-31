Владивосток, 1 сентября, 2021, 02:50 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил учеников, учителей и родителей с началом учебного года, пожелав детям — увлекательного путешествия в мир знаний, педагогам — оптимизма и здоровья, а родителям — мудрости и терпения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школьная линейка

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«Сегодня в школах снова звучат звонки. Для кого-то первые, а для кого-то такие привычные. От всей души мы поздравляем каждого, кого касается этот замечательный праздник — День знаний! И первоклашек, и приятно взволнованных родителей, и тех, для кого возвращение в школу — это долгожданная встреча с друзьями, и отдохнувших учителей.

Больше 200 тысяч учеников сегодня сядут за парты в Приморье. Большинство из них встретят обновленные, улучшенные классы, а кого-то даже совсем новые только построенные школы! Ведь за три последних года нам удалось отремонтировать более 300 учреждений по всему краю, приобрести новейшее оборудование для 13 школ, начать строительство новых школ там, где это необходимо.

Уверен, что приморские школьники, учителя и родители оценят эти перемены. Все это — самое важное вложение в наше общее будущее. И потому с уверенностью можно сказать, что эти изменения не просто не предел, а самое начало пути к полной модернизации системы образования. Ведь наша главная задача — дать каждому ребенку возможность раскрыть свои таланты и сильные стороны. Это большая работа для всех: учителей и родителей, школы, власти и общества», — сказал Олег Кожемяко.

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Как сообщало ИА REGNUM, школы и большинство вузов в России 1 сентября примут учащихся в очном формате с соблюдением мер предосторожности в условиях распространения коронавируса.