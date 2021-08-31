Москва, 1 сентября, 2021, 02:43 — ИА Регнум. Первое место в России на рынке Private Banking (банков для миллионеров) занял Private Banking ВТБ (90,86 балла), объём средств под управлением которого за год вырос до 2,94 трлн рублей (+26%). Это следует из опубликованного 1 сентября рейтинга издания Forbes Россия.

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Второе и третье места в списке рейтинга заняли, соответственно, Sberbank Private Banking (Сбербанк) (79,92) и «А-клуб» (Альфа-банк) (77,34).

В первую десятку лучших банков для российских миллионеров также вошли (по убывающей): Открытие Private Banking, Газпромбанк Private Banking, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Росбанк L'Hermitage Private Banking, UniCredit Private Banking Россия, Sovcombank Wealth Management, Citigold Private Client.

Отмечается, что в настоящее время крупнейшим российским банкам уже трудно предложить своим клиентам что-то оригинальное. В текущем рейтинге издание рассчитывало баллы исходя из величины активов банков, международных рейтингов, числа клиентов и офисов, ставок по депозитам, а также мнения более 30 экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, объём денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России по состоянию на 1 августа составил 59 трлн 379,7 млрд рублей.

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