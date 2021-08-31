Москва, 1 сентября, 2021, 02:30 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что за последние два года человечество как никогда почувствовало, что мир меняется, а уровень доверия между странами упал. Именно поэтому темой VI Восточного экономического форума выбрали — «Возможности Дальнего Востока в изменяющемся мире».

(сс) geralt Мир

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«Мы выбрали темой форума «Возможности Дальнего Востока в изменяющемся мире». Мир, действительно, меняется каждый день. За последние два года человечество это очень сильно почувствовало. Это и закрытые границы, и климатические изменения. Да и сам характер международных отношений стал другим. По моим ощущениям, уровень доверия между странами упал. Поэтому форум как никогда актуален. Общими усилиями нам надо подумать о том, что меняется в мире и как нам сделать так, чтобы, несмотря на все изменения, не рушилась экономика, не рушились добрососедские связи, чтобы экономические отношения продолжали развиваться, а для людей были созданы хорошие условия для жизни», — подчеркнул Трутнев.

Как сообщало ИА, 3 сентября президент РФ Владимир Путин выступит на пленарной сессии Восточного экономического форума, в которой в онлайн-формате примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух.

С видеоприветствиями обратятся президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.