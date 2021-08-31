Красноярск, 1 сентября, 2021, 02:09 — ИА Регнум. В среду, 1 сентября, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой дождь, температура воздуха +15… +18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Осень

В 06:00 на Театральной площади было +10 °C.

Ночью с 1 на 2 сентября ожидается до +8… +9 °C, облачно, временами небольшой дождь.

Скорость северо-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В четверг, 2 сентября, в Красноярске до +13… +15 °C днём и +4… +7 °C ночью, облачно, небольшой кратковременный дождь.

В пятницу, 3 сентября, в Красноярске ожидается до +15… +17 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до +2…+5 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 1 сентября в центральных и южных районах Красноярского края, в Туруханском районе, в Эвенкийском муниципальном районе (МР), в Хакасии и Туве местами сильные дожди, грозы.

В центральных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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