Вашингтон, , 02:03 — REGNUM Соединенные Штаты рассчитывают на укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

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«Соединенные Штаты надеются на укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном и на достижение наших общих целей, включая укрепление стабильности и безопасности в регионе», — заявил он.

Блинкен также поздравил власти Узбекистана с 30-летием выхода республики из состава СССР. Глава американского Госдепа поддержал проводимые узбекистанскими властями реформы и пообещал предоставить больше вакцин против коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава Киргизии Садыр Жапаров призвал Узбекистан, Таджикистан и Туркмению войти в Евразийский экономический союз. По его словам, это улучшило условия для трудовых мигрантов, а также принесло много экономической пользы для Киргизии.