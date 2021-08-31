Балтийск, Калининградская область, 1 сентября, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Корабли Балтийского флота (БФ) ВМФ России, принимавшие участие в Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2021» в Кронштадте, 31 августа вышли в море и направились в пункт постоянного базирования — в главную военно-морскую базу флота в Балтийске. Об этом сообщает пресс-служба БФ на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Малый ракетный корабль «Зелёный Дол»

пресс-служба БФ «В ходе межбазового перехода экипажи кораблей, среди которых корвет «Сообразительный», малые ракетные корабли (МРК) «Одинцово» и «Зелёный дол», базовые тральщики Александр Обухов» и «Леонид Соболев», отработают прохождение кораблями узкости, проведут учения по борьбе за живучесть кораблей на ходу, тренировки по связи и постановке радиоэлектронных помех, а также по организации противовоздушной и противолодочной обороны».

Напомним, что всего в показе современных образцов вооружения, военной и специальной техники ВМФ в Кронштадте в рамках проведения МВТФ «Армия-2021» с 26 по 28 августа было задействовано более 40 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок из состава Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, а также около 1,5 тыс. военнослужащих Балтийского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, на международном форуме «Армия-2021» АО «Концерн «Морское подводное оружие — гидроприбор» показал индивидуальный буксировщик пловца «Коралл», который предназначен для транспортировки легководолаза к месту проведения работ.