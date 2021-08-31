Вашингтон, 1 сентября, 2021, 01:31 — ИА Регнум. Поддержка развития украинского аграрного сектора стала темой разговора главы Украины Владимира Зеленского и президента Всемирного банка Дэвида Малпасса в Вашингтоне. Об этом 31 августа украинский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владмир Зеленский

Кроме того, стороны затронули проблему земельной реформы на Украине, вопросы реализации инфраструктурных проектов и модернизации украинской энергетики, а также совершенствование банковской сферы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа депутат Рады, заместитель председателя украинской партии «Батькивщина» Вадим Ивченко заявил, что США в целом одобряют открытие рынка земли на Украине, но «приходят в ужас» от того, как организована земельная реформа в стране.