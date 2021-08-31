Москва, 1 сентября, 2021, 01:29 — ИА Регнум. Российские школы и большинство вузов в России 1 сентября примут учащихся в очном формате с соблюдением мер предосторожности в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщили главы профильных ведомств.

Цитата из м/ф «На задней парте». реж.Валерий Угаров 1978-1985. СССР Школа

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«День знаний» пройдет очно, в традиционном формате. Все школы готовы сегодня к приему 17 млн школьников», — сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на VIII Общероссийском родительском собрании.

Школы продолжат соблюдать меры, направленные на недопущение распространения коронавируса, с учётом ситуации в регионах.

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Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, в свою очередь, сообщил, что часть российских вузов, которые начнут обучение дистанционно, перейдут к занятиям в привычном формате до 1 ноября.

Всего в 2021 году к учёбе приступит около 4,22 млн студентов.