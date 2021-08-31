Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2021, 01:28 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 31 августа незначительным снижением на фоне ожидания отчёта по американскому рынку труда за август, который будет представлен 3 сентября. Больше других потерял S&P 500.

Bigmir.net Standard & Poors Global Ratings (S&P)

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 39,11 пункта (0,11%), до уровня 35 360,73 пункта. S&P 500 подешевел на 6,11 пункта (0,13%), до уровня 4522,68 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 6,65 пункта (0,04%), понизившись до уровня 15 259,24 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,62, до уровня $68,50 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 30 августа разнонаправленно. Больше других вырос Nasdaq.

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