Лима, 1 сентября, 2021, 01:19 — ИА Регнум. Не менее 29 человек стали жертвами дорожной аварии с участием автобуса в Перу, сообщает пресс-служба перуанской полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что инцидент произошел на 72-м километре шоссе, связывающего столицу Перу Лиму с городом Уануко. По предварительной версии, водитель автобуса превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в расщелину. В результате ДТП 29 человек погибли на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа микроавтобус с пассажирами разбился в нигерийском штате Кадуна на северо-западе страны. В результате аварии 12 человек погибли на месте, еще шестеро получили различные травмы.