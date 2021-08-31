Карсон-Сити, США, 1 сентября, 2021, 01:15 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на территории американского штата Невада, сообщает Геологическая служба США.

Martin Luff Землетрясение

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 22 километрах к юго-востоку от города Уэллс. Очаг сейсмособытия находился на поверхности земли. По предварительным данным, пострадавших или разрушений не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Бурятии. Его эпицентр находился в 24,8 километрах к юго-западу от поселка Северомуйск. Подземные толчки ощутили жители близлежащих населенных пунктов. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.