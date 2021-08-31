Ричмонд , США, 1 сентября, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации в американском штате Вирджиния ввел губернатор региона Ральф Нортэм из-за ослабшего до тропической депрессии урагана «Ида», приближающегося к региону. Об этом глава штата сообщил на своей странице в Twitter.

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«Я объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с тропической депрессией «Ида», из-за которой на западе Вирджинии ожидаются сильные дожди и возможные наводнения», — заявил он.

Ранее ураган «Ида» четвертой категории обрушился на штат Луизиана. Он вызвал стихийные бедствия, которые привели к гибели четырех человек, а также в отключении электроснабжения у почти миллиона жителей региона. Позднее ураган ослаб до тропической депрессии.