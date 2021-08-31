Мехико, 1 сентября, 2021, 01:07 — ИА Регнум. Караван мигрантов, который двигался в муниципалитете Мапастепек в штате Чьяпас на юге Мексики, разогнали сотрудники мексиканкой миграционной службы и бойцы Национальной гвардии страны. Об этом 31 августа сообщило издание Milenio.

Иван Шилов ИА REGNUM Осторожно мигранты!

Группа из около 500 человек намеревалась добраться до границы с США. В нее входили выходцы из Гаити и стран Центральной Америки.

В ходе разгона толпы были задержаны 130 нелегальных мигрантов. Все остальные смогли скрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта полиция Гондураса преградила путь каравану мигрантов, которые пытались пересечь границу и направлялись в сторону США.