Москва, 1 сентября, 2021, 00:49 — ИА Регнум. Около 130 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и некоторых организаций обеспечат охрану правопорядка в России 1 сентября. Об этом 31 августа сообщила замначальника Управления охраны правопорядка в жилом секторе ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Мария Кольцова.

Glavarb.ru День знаний

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

«Наряды наружных служб будут максимально приближены к местам проведения праздничных линеек», — сказала она.

Кольцова добавила, что в День знаний каждая школа в России будет находиться под физическим прикрытием сотрудников полиции.

Читайте также: В Москве 1 сентября за парты сядут 116 тысяч первоклассников

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в период проведения торжественных мероприятий, посвященных началу учебного года, от Росгвардии будет привлечено более 30 тысяч сотрудников и военнослужащих.