Минск, , 00:46 — REGNUM Органы внутренних дел Белоруссии с 1 сентября будут выдавать биометрические документы, включая паспорта и идентификационную карту, заявил глава департамента по гражданству и миграции белорусского МВД Алексей Бегун, сообщает пресс-служба ведомства.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Органы внутренних дел 1 сентября приступают к практической реализации указа президента, который предусматривает внедрение биометрических документов на территории Республики Беларусь», — заявил он.

По словам Бегуна, МВД Белоруссии будет выдавать восемь биометрических документов. Среди них — паспорта гражданина Белоруссии, идентификационные карты, вид на жительство и другие документы. При этом иностранцам и лицам без гражданства будет необходимо получать именно биометрические документы. Гражданам республики разрешили решать самостоятельно, какой тип удостоверений личности получать.