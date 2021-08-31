Москва, 1 сентября, 2021, 00:40 — ИА Регнум. Блогер Мася Шпак прокомментировала новые отношения своего бывшего супруга, эпатажного блогера Александра Шпака. Она высказалась на эту тему в одном из видео на личном YouTube-канале.

Скриншот с YouTube Александр Шпак

«Александр представил седьмую жену. Не прошло и трёх месяцев с нашего расставания. Ещё недавно он рыдал, слёзы лил, писал мне сообщения», — рассказывает в ролике Мася. «Саша относится к той категории людей, которые не могут быть одни. Они заполняют пустоту максимально быстро, потому что остаться наедине с самим собой для них крайне сложно», — считает она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Шпак рассказал о своём новом романе с девушкой по имени Диана. «…не замужем, у неё нет детей. Она не чайлдфри. Возможно, позже можно будет говорить о наследниках. Сейчас я очень счастлив с ней», — поделился блогер.