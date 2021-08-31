Вашингтон, 1 сентября, 2021, 00:28 — ИА Регнум. Соединенным Штатам после вывода войск из Афганистана следует сосредоточиться на угрозах, которые представляют Китай и Россия, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

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«Мы вовлечены в серьезное соревнование с Китаем, имеем дело с вызовами со стороны России по нескольким фронтам, сталкиваемся с кибератаками и распространением ядерного оружия», — заявил он.

По словам Байдена, США должны противостоять этим вызовам, но при этом не отказываться от борьбы с мировым терроризмом. Он добавил, что мир в настоящее время стремительно меняется.

Как сообщало ИА REGNUM, к 31 августа Соединенные Штаты завершили вывод войск из Афганистана. Также США эвакуировали с афганской территории дипломатов, а также гражданский персонал из местного населения.