Москва, 1 сентября, 2021, 00:22 — ИА Регнум. Бывшая балерина Анастасия Волочкова записала видеообращение к своим подписчикам. Ролик доступен в её Instagram-аккаунте.

Анастасия Волочкова

https://www.instagram.com/tv/CTMSBfRoV_v/

Волочкова призналась, что в её доме «живут, а не работают» выходцы из Таджикистана, которые являются членами её семьи. Балерина была возмущена поведением своих соседей, которые выгоняли таджикских детей с детской площадки: «Неужели это зазорно приютить у себя семью из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана?.. Мы все Люди. И дети наши равны. Как можно выгонять маленьких ангелочков?!» — недоумевает она.

Ранее Анастасия Волочкова представила свой альбом «Вселенная». Во время презентации пластинки она призналась, что поёт «так себе».