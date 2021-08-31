Санкт-Петербург, 1 сентября, 2021, 00:22 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис для обмена письмами под названием «VK Почта». Об этом 31 августа пишет издание vc.ru.

Вконтакте

По данным СМИ, пользователи соцсети смогут получить доступ к почте с доменом @vk.com — в сервисе есть функции сортировки писем и брендированные темы от «ВКонтакте». В приложение также встроена функция перехода из письма в чат — пользователи смогут отвечать на почтовые сообщения через мессенджер.

Добавим, что сервис доступен для веб-версии, iOS‑ и Android-систем. Зарегистрировать в «VK Почте» пользователи смогут через вкладку «Сервисы».