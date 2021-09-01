Тимур Кондратьев, 1 сентября 2021, 09:01 — REGNUM Заявление главы представительства НАТО на Украине Александра Винникова о том, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на её территории, в Североатлантическом договоре нет, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 31 августа в социальной сети «ВКонтакте».
"Ну да, готовиться украинцам надо. Оружие старое купить, ЛГБТ парады устаивать, кредиты брать. Готовьтесь! Президент Литвы уже сказала, что это долгий процесс и надо быть готовыми к нему. Готовьтесь! Афганистану НАТО уже помогло, значит, и вам поможет!» — издевается Ольга Т.
Многие пользователи были крайне удивлены, узнав о подобной точке зрения со стороны представителя Североатлантического альянса.
«Если это правда, то значит, пора Российской Федерации крепко взяться за Украину, пока еще не поздно. Хотя и потом ничего не помешает. В то же время надо понимать, что НАТО — домик из пазлов, где каждый кирпичик имеет свое мнение. Доверять этому представителю на сто процентов не стоит», — считает Роман К.
Некоторые комментаторы убеждены, что подобные нормы существуют и они напрямую запрещают странам, участвующим в войнах, а также имеющим территориальные проблемы, получить право являться членом НАТО.
«Брехня! Устав НАТО прямо запрещает вступление в организацию стран, имеющих «территориальные проблемы»! Поэтому украинцам дуют в уши, а они, судя по всему, только и рады слышать сладкие рассказы», — предполагает Максим Г.
Часть людей считают, что Украине не видать членство в НАТО, потому что эта страна имеет за собой целый вагон проблем, которые не нужны альянсу.
«Украина — слишком проблемная для НАТО страна, такая же, как и Грузия, которая 15 лет мечтается, но всё никак не может вступить в НАТО. Им будут помогать финансово, но полноправными членами быть им не суждено», — указывает Витя К.
Ряд пользователей указывает, что НАТО не нужно впускать в свою дружную семью Украину, потому что та уже превратилась в верного пса, который исполняет любые команды Запада.
«Какой смысл Западу Украину брать в НАТО? Они и так её пользуют регулярно. Дать ярым воякам имя «почтичлен» и всё! И все счастливы! По зубам же не Столтенберг получит, а какой-нибудь Богдан. Идеальное положение дел для стран членов-НАТО. А вот украинцам стоило бы задуматься над тем, в какой позе они сейчас пребывают», — поделился своим мнением Дмитрий Ш.
Отдельные комментаторы отмечают, что украинцам стоило бы задуматься над тем, куда ведёт их киевская элита под руководством Запада.
«В то время, как НАТО используют ради кровопролития в чужих странах, уничтожения правительств и убийства лидеров, Украина всеми силами старается туда протиснуться. Ну, давай, постигай бездну дальше. Ты первая будешь на прицеле!» — пишет Саша Ф.
Напомним, 31 августа глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил в интервью изданию «Европейская правда», что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на её территории, в Североатлантическом договоре нет.